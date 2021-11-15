На сайте Сбера появился специальный раздел для иностранцев

Сбер продолжает помогать иностранным клиентам. Так, на официальном сайте появилось единое пространство с полезной информацией о продуктах и сервисах, с которыми удобно находиться или подготовиться к жизни в России.

Теперь на одной странице иностранные граждане могут узнать, какую дебетовую карту оформить, как совершать переводы за рубеж и оплачивать сотовую связь, в том числе зарубежных операторов. В разделе размещена информация о том, как и где клиент может воспользоваться сервисами Сбера на иностранном языке и как пользоваться мобильным приложением СберБанк Онлайн. Кроме того, посетители страницы найдут быструю ссылку на «Гид для иностранцев» — информационный ресурс с рекомендациями по оформлению документов, а также поиску работы и жилья в России для работников и студентов из других стран.

В 2022 году раздел планируется перевести на наиболее популярные иностранные языки и расширить информацию о продуктах и сервисах Сбера.

Мы продолжаем совершенствовать наши продукты и сервисы для тех, кто приезжает учиться и работать в Россию из других стран. Единое пространство на официальном сайте Сбера — ещё один шаг в этом направлении. Напомню, недавно мы выпустили ʺГид для иностранцевʺ с рекомендациями по оформлению документов, поиску работы и жилья, оформлению банковской карты и др.Надеемся, что с помощью Сбера иностранные граждане смогут быстрее адаптироваться в нашей стране и сделать свою жизнь более комфортной

Артем Могилин