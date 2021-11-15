В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

На сайте Сбера появился специальный раздел для иностранцев

SberPress
11 часов назад

Сбер продолжает помогать иностранным клиентам. Так, на официальном сайте появилось единое пространство с полезной информацией о продуктах и сервисах, с которыми удобно находиться или подготовиться к жизни в России.

Теперь на одной странице иностранные граждане могут узнать, какую дебетовую карту оформить, как совершать переводы за рубеж и оплачивать сотовую связь, в том числе зарубежных операторов. В разделе размещена информация о том, как и где клиент может воспользоваться сервисами Сбера на иностранном языке и как пользоваться мобильным приложением СберБанк Онлайн. Кроме того, посетители страницы найдут быструю ссылку на «Гид для иностранцев» — информационный ресурс с рекомендациями по оформлению документов, а также поиску работы и жилья в России для работников и студентов из других стран.

В 2022 году раздел планируется перевести на наиболее популярные иностранные языки и расширить информацию о продуктах и сервисах Сбера.

Мы продолжаем совершенствовать наши продукты и сервисы для тех, кто приезжает учиться и работать в Россию из других стран. Единое пространство на официальном сайте Сбера — ещё один шаг в этом направлении. Напомню, недавно мы выпустили ʺГид для иностранцевʺ с рекомендациями по оформлению документов, поиску работы и жилья, оформлению банковской карты и др.Надеемся, что с помощью Сбера иностранные граждане смогут быстрее адаптироваться в нашей стране и сделать свою жизнь более комфортной

Артем Могилин

И. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка

Интернет,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители