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Bloomberg: Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

News.ruиещё 5
58 минут назад

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследования США. Это произошло в субботу, 13 ноября. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакеры взломали систему электронной почты ФБР
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look PressSilas Stein/dpa/Global Look Press

По данным агентства, в разосланных письмах содержалось предупреждение о возможной кибератаке. В ФРБ заявили, что они осведомлены о произошедшем, равно как и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию, — заявили в ФБР.

По предварительным данным, хакеры сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сфере обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций располагается в США.

Интернет,В мире,ФБР,Bloomberg,
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