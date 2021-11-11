"Сбер" представил новую версию суперкомпьютера Christofari

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" и компания-провайдер облачных технологий SberCloud (входит в экосистему "Сбера") объявили о запуске нового суперкомпьютера Christofari Neo, который почти в два раза превосходит по производительной мощности первую систему Christofari. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

Разработку 11 ноября на международной конференции AI Journey 2021 представил технический директор (СТО) "Сбербанк Груп", исполнительный вице-президент Давид Рафаловский. По данным разработчиков, эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Производительность уже используемого "Сбером" суперкомпьютера Christofari составляет 6,67 петафлопс.

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"Суперкомпьютер Christofari Neo позволит "Сберу" вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным - это легкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности так же быстро и просто, как прежде", - приводит пресс-служба SberCloud слова Рафаловского.

Christofari Neo создан на базе технологий компании NVIDIA, мирового лидера в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Тензорные ядра графических процессоров NVIDIA A100, выполняющих роль "вычислительного сердца" системы, обеспечивают высочайшую производительность в задачах искусственного интеллекта, а 80 Гб памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных, отмечают в компании.