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В Instagram появится функция «Сделай перерыв»

Национальная Служба Новостей
26 минут назад

Социальная сеть Instagram тестирует новый инструмент Take a break («Сделай перерыв» — НСН), призывающий пользователя отдохнуть от просмотра ленты.

В Instagram появится новая функция
Фото:  pxhere.com pxhere.com

Об этом сообщил глава сервиса Адам Моссери.

«Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — написал Моссери в Twitter.

Сейчас функция Take a break доступна лишь некоторым пользователям, однако в случае успешного тестирования ее запустят в соцсети уже в декабре.

Ранее Instagram предоставила пользователям возможность загружать контент через браузер компьютера. Юзеры могут напрямую публиковать в соцсети фото и видео длительностью до минуты, пишет «Свободная пресса».

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