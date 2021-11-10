К владельцам Windows 10 обратились с экстренным призывом

Многие из уязвимостей широко эксплуатировались злоумышленниками в приложениях Microsoft Exchange и Excel. Так, брешь в Exchange являлась ошибкой системы аутентификации, которая позволяла удаленно выполнять произвольный код. Она была обнаружена в рамках китайского хакерского конкурса Tianfu Cup 2021, в то время как уязвимость в Microsoft Excel активно использовалась для хакерских атак и только после этого была обнаружена Центром аналитики угроз Microsoft.