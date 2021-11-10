В Instagram появится платная подписка на сториз

Instagram решил внедрить возможность платной подписки. Блогеры, которые будут к ней подключаться, смогут спрятать под замок некоторые сториз. В разделе «Встроенные покупки» на странице приложения в AppStore уже появилась опция «Instagram Subscriptions». Подписка на эксклюзив от любимого блогера обойдется пользователю в 99 рублей.

Фото: GekaSkr/ru.depositphotos.com GekaSkr/ru.depositphotos.com

Опрошенные Business FM авторы не в восторге от нововведения, говорит финфлюенсер с 5 млн подписчиков и независимый финансовый советник Анастасия Тарасова:

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Анастасия Тарасова, финфлюенсер и независимый финансовый советник: «Я понимаю, что Instagram пытается перетянуть на себя некое одеяло тех доходов, которые и так существуют, потому что крупные аккаунты делают и свои курсы, и закрытые клубы, и прочий платный контент. Политика в моем блоге такая: вся информация, которая выкладывается, абсолютна общедоступна и ни в коем случае не должна быть платной. Барьер в виде даже 99 рублей — пусть он небольшой, он больше психологический, но мне кажется это негативным фактором».

Известно, что как только на рынке появляется какой-нибудь популярный у пользователей сервис, корпорация Марка Цукерберга (теперь она называется Meta) либо создает аналог, либо покупает «выстрелившее» приложением целиком. Так было и с самим Instagram в 2012 году. И в этом плане корпорация себе не изменяет. Похожая опция давно работает на Patreon. А Еще до Instagram о внедрении платной подписки на эксклюзивный контент объявил Twitter — пока это тоже только анонс. YouTube же предлагает пользователям «спонсировать» каналы и получать бонусы в виде авторских эмодзи и значков.

Пока не ясно, какой именно частью суммы Instagram будет делиться с блогером, говорит генеральный директор агентства PRТ Глеб Сахрай.

Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRТ: «Если платформа планирует делиться этими подписочными деньгами с авторами в каких-то хороших пропорциях, тогда для авторов контента это будет действительно интересно, и это будет отличный стимул развивать такой контент, потому что пока авторы могут монетизировать себя только за счет рекламы. И здесь не у всех равные возможности, и в принципе аудиторию слишком навязчивая реклама часто раздражает, поэтому возможно они хотели бы иметь ее меньше, а соответственно артистам, чтобы нивелировать потери от рекламы, хотелось бы иметь второй источник монетизации. Тут вопрос пропорций — сколько конкретно денег сможет получить автор».

Есть и еще одна новая функция, которую тестирует Instagram. В раздел встроенных покупок добавлены и так называемые «Instagram Badges» — виртуальные значки, которые пользователи могут купить во время прямой трансляции, чтобы поддержать любимого блогера. И здесь тоже оплата идет сначала платформе.

Сейчас складывается ситуация, когда все платформы стараются привлечь к себе как можно больше авторов качественного контента, которые приведут свою аудиторию, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак:

Алексей Пак, основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door: «Возьмем тот же самый OnlyFans, который предлагал похожие вещи, но был отдельным приложением. Там люди зарабатывают хорошие деньги на эксклюзивном профессиональном контенте. Даже у нас в России это начало происходить. Я сам лично знаю человека, который там продает эксклюзивный контент, который не выходит на других площадках. И это не касается 18+, это связано с юмором, там уникальные ролики, уникальные шутки, и соответственно человек на этом зарабатывает. Поэтому это очень интересный функционал и для блогера, и для пользователя тоже».