В Instagram появится платная подписка на сториз

Instagram решил внедрить возможность платной подписки. Блогеры, которые будут к ней подключаться, смогут спрятать под замок некоторые сториз. В разделе «Встроенные покупки» на странице приложения в AppStore уже появилась опция «Instagram Subscriptions». Подписка на эксклюзив от любимого блогера обойдется пользователю в 99 рублей.
Опрошенные Business FM авторы не в восторге от нововведения, говорит финфлюенсер с 5 млн подписчиков и независимый финансовый советник Анастасия Тарасова:
Анастасия Тарасова, финфлюенсер и независимый финансовый советник: «Я понимаю, что Instagram пытается перетянуть на себя некое одеяло тех доходов, которые и так существуют, потому что крупные аккаунты делают и свои курсы, и закрытые клубы, и прочий платный контент. Политика в моем блоге такая: вся информация, которая выкладывается, абсолютна общедоступна и ни в коем случае не должна быть платной. Барьер в виде даже 99 рублей — пусть он небольшой, он больше психологический, но мне кажется это негативным фактором».
Известно, что как только на рынке появляется какой-нибудь популярный у пользователей сервис, корпорация Марка Цукерберга (теперь она называется Meta) либо создает аналог, либо покупает «выстрелившее» приложением целиком. Так было и с самим Instagram в 2012 году. И в этом плане корпорация себе не изменяет. Похожая опция давно работает на Patreon. А Еще до Instagram о внедрении платной подписки на эксклюзивный контент объявил Twitter — пока это тоже только анонс. YouTube же предлагает пользователям «спонсировать» каналы и получать бонусы в виде авторских эмодзи и значков.
Пока не ясно, какой именно частью суммы Instagram будет делиться с блогером, говорит генеральный директор агентства PRТ Глеб Сахрай.
Глеб Сахрай, генеральный директор агентства PRТ: «Если платформа планирует делиться этими подписочными деньгами с авторами в каких-то хороших пропорциях, тогда для авторов контента это будет действительно интересно, и это будет отличный стимул развивать такой контент, потому что пока авторы могут монетизировать себя только за счет рекламы. И здесь не у всех равные возможности, и в принципе аудиторию слишком навязчивая реклама часто раздражает, поэтому возможно они хотели бы иметь ее меньше, а соответственно артистам, чтобы нивелировать потери от рекламы, хотелось бы иметь второй источник монетизации. Тут вопрос пропорций — сколько конкретно денег сможет получить автор».
Есть и еще одна новая функция, которую тестирует Instagram. В раздел встроенных покупок добавлены и так называемые «Instagram Badges» — виртуальные значки, которые пользователи могут купить во время прямой трансляции, чтобы поддержать любимого блогера. И здесь тоже оплата идет сначала платформе.
Сейчас складывается ситуация, когда все платформы стараются привлечь к себе как можно больше авторов качественного контента, которые приведут свою аудиторию, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак:
Алексей Пак, основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door: «Возьмем тот же самый OnlyFans, который предлагал похожие вещи, но был отдельным приложением. Там люди зарабатывают хорошие деньги на эксклюзивном профессиональном контенте. Даже у нас в России это начало происходить. Я сам лично знаю человека, который там продает эксклюзивный контент, который не выходит на других площадках. И это не касается 18+, это связано с юмором, там уникальные ролики, уникальные шутки, и соответственно человек на этом зарабатывает. Поэтому это очень интересный функционал и для блогера, и для пользователя тоже».
Впрочем, эксперты, опрошенные Business FM, считают, что функция платных подписок на блогеров найдет свою аудиторию не сразу. Развиваться вся эта история будет по принципу стриминговых сервисов, за подписку на которые, во всяком случае в России, тоже не сразу были готовы платить, и количество покупателей платной подписки в Instagram в первое время будет небольшим по сравнению с общим числом пользователей соцсети, которое подбирается уже к полутора миллиардам человек.