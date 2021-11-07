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В WhatsApp появятся сообщества как во «ВКонтакте»

Ferra.ru
6 часов назад

Разработчики обнаружили свидетельства того, что WhatsApp работает над внедрением Сообществ. Это будут групповые чаты с администраторами, куда можно будет попасть по приглашению.

В WhatsApp появятся сообщества как во «ВКонтакте»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно данным WABetaInfo, Сообщества дадут администраторам больше контроля над группами. В целом, концепция похожа на концепцию сообществ во «ВКонтакте». Однако администраторы также получат возможность создавать группы внутри групп. А это уже похоже на то, как организованы каналы в Discord.

Администраторы также смогут приглашать новых пользователей по ссылке. Трудно сказать, как именно эти чаты могут выглядеть, но WABetaInfo отмечает, что они будут поддерживать сквозное шифрование. Также возможно небольшое изменение дизайна, которое поможет отличить сообщества от обычных групповых чатов. Как указывает WABetaInfo, иконки сообществ будут квадратными с закругленными углами.

Пока неясно, когда новая функция будет запущена официально.

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