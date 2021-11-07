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Как установить Android-приложения в Windows 11: простой способ

Ferra.ru
9 часов назад

Во время анонса Windows 11 компания Microsoft сделала акцент на возможности устанавливать на новую систему Android-приложения.

Как установить Android-приложения в Windows 11: простой способ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но вот прошёл уже месяц с момента релиза новой ОС, а такая возможность до сих пор не то чтобы нормально присутствовала. Да, в Microsoft Store есть Amazon Appstore, но он имеет достаточно скудный набор приложений.

Есть также возможность «заморочиться» и начать установку Android-программ при помощи ADB. Но давайте будем честны — совсем немногие обычные пользователи станут тратить своё время, чтобы разобраться со всем этим.

К счастью, наши друзья-энтузиасты не сидели всё это время без дела. Например, Симоне Франко разработал программу, названную WSATools.

С её помощью на Windows 11 можно установить любое приложение для Android буквально в пару кликов. Для этого достаточно скачать APK-файл и пройти процедуру установки при помощи понятного графического интерфейса.

Скачать WSATools можно в официальном магазине Microsoft, перейдя по ссылке.

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