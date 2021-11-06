Назван любимый приём мошенников для кражи денег со счетов россиян

Число мошенников, которые пытаются обманом пытаются украсть деньги у клиентов банков, все время растёт, а их методы постоянно совершенствуются. В последнее время основным способом обмана у российских злоумышленников стал фишинг — будущую жертву не просят сообщить код для карточки или другие личные данные, а просто предлагают установить программу от банка. «Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное программное обеспечение (ПО) для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее», — рассказал РИА «Новости» эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артём Казанцев. Специалист также перечислил меры, которые помогут защититься от фишинга: скачивать только приложения из доверенных источников и не идти на поводу мошенников, присылающих электронные письма; установить контакт со службой поддержки мобильного банка и узнать о функциях безопасности для своего приложения; использовать сложные комбинации при выборе пароля; установить двухфакторную аутентификацию и настроить оповещения в приложении или электронной почте, которые уведомят, если в личный кабинет захотят войти с чужого устройства; избегать отправки финансовой информации по тем каналам, которые могут перехватить злоумышленники — при использовании общедоступного Wi-Fi , в соцсетях и т.п. Если ошибки избежать не удалось и появилось подозрение, что мошенники смогли получить доступ к личным данным, нужно срочно звонить в банк и попросить о блокировке операций с картой. В интернете также нужно быть осторожнее, чтобы не стать жертвой фишинга . Для этой цели злоумышленники создают копии популярных сайтов. Например, в октябре перед началом всероссийских нерабочих дней в Рунете за 3 дня зарегистрировали почти 50 сайтов, маскирующихся под «Госуслуги». Фото: Unsplash, Unsplash License