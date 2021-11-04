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СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать в СК о медиках-антипрививочниках

Мир24иещё 4
18 часов назад

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру информацию о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, сообщается на сайте medvestnik.ru.

Росздравнадзор пожалуется на врачей-антипрививочников в прокуратуру
Фото: Мир24Мир24

Существование письма подтвердили ТАСС в ведомстве. В нем предлагается выявлять людей, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют заведомо ложные сведения о вреде вакцинации против коронавируса. В письме отмечается, что о таких гражданах необходимо сообщать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

Особое внимание ведомство поручило обращать на медицинских работников, участвующих в антипрививочной кампании. Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями. Отмечается, что после передачи данных в правоохранительные органы нужно в течение трех дней письменно об этом уведомить Росздравнадзор.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что поездки россиян за границу во время нерабочих дней могут негативно сказаться на снижении темпов распространения коронавируса, на которое рассчитывали власти.

По данным на третье ноября, в России был зафиксирован новый суточный рекорд по смертности от COVID-19 – скончались 1189 пациентов.

Интернет,Александр Бутенко,Росздравнадзор,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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