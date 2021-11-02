Для пользователей виртуальных ассистентов Салют от Сбера подготовили скидки в честь Зеленого дня

К Зеленому дню пользователей виртуальных ассистентов Салют ждет множество различных специальных предложений и скидок. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

Заказ продуктов

Видео дня

За продуктами больше не надо ходить в магазин – ассистенты Салют помогут доставить любые товары быстро и удобно. Просто зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн или Салют, скажите: «Салют, хочу» или «Салют, закажи», положите в корзину товары из ассортимента Самоката или СберМаркета – и получите скидку 15% на первый заказ.

SberPlay

Геймеров ждет приятное предложение в SberPlay – сервисе облачного гейминга, который позволяет играть в популярные игры для ПК от известных студий с помощью умных устройств Sber и телевизоров под управлением Салют ТВ. Пользователей сервиса ждет скидка 50% на поминутный тариф. Предложение действует с 1 по 14 ноября.

Okko

Пользователи SberPortal, SberBox и SberBox Top, у которых закончилась подписка на Okko в период с 1 по 14 ноября включительно, могут продлить использование сервиса еще на 14 дней всего за 1 рубль.

Партнеры Сбера, создавшие приложения для виртуальных ассистентов Салют на платформе SmartMarket, также присоединились к Зеленому дню и предлагают скидки и специальные условия для пользователей ассистентов. Все спецпредложения доступны 11 и 12 ноября. Детали можно будет посмотреть на сайте developers.sber.ru во время Зеленого дня.

Elementaree

Поздняя осень — не то время, когда хочется ходить по продуктовым магазинам, поэтому самое время воспользоваться сервисом Elementaree, который занимается доставкой нарезанных продуктов с рецептами для приготовления вкусной и полезной еды. С помощью виртуальных ассистентов Салют можно заказать набор продуктов для готовки со скидкой 30%. Приложение Elementaree доступно в мобильных приложениях Салют и СберБанк Онлайн, а также на всех умных устройствах Sber по запросу «Салют, запусти Elementaree».

Для тех, кто планирует путешествие по России, в приложении S7 Airlines для SberBox или SberBox Top можно получить скидку 10% на тарифную часть билета (при перелете до 15 апреля 2022 г.). Скидка рассчитывается автоматически и отображается в корзине, она не суммируется со скидками для детей и другими скидками. Для того, чтобы открыть приложение, надо попросить ассистентов: «Купить авиабилеты».

Capsula

С помощью виртуальных ассистентов Салют можно стильно одеться — благодаря партнерству с сервисом Capsula. Capsula доставляет на дом персонализированные подборы из 6 вещей от личного стилиста. В честь Зеленого дня пользователи, которые впервые делают заказ с помощью виртуальных ассистентов Салют в Capsula, получат скидку 60% на услугу стилиста, для этого необходимо ввести промокод SBERD в анкете. Скидка распространяется только на первый заказ в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют или на умных устройствах Sber.

Цезарь Сателлит

Приложение «Цезарь Сателлит» поможет обеспечить комплексную защиту жизни и собственности пользователей виртуальных ассистентов Салют. Партнер приготовил к Зеленому дню два спецпредложения: скидку 50% на любой комплект оборудования для охраны квартиры или дома, а также поддержку для автомобилистов. Владельцы автомобилей смогут получить скидку на КАСКО до 80%, 3 года без абонентской платы для двух самых популярных комплектов безопасности для автомобиля: вызов ГБР, круглосуточный мониторинг, а также установку и систему автозапуска в подарок. Открыть приложение можно на всех поверхностях, где есть виртуальные ассистенты Салют, достаточно сказать: «Салют, запусти Цезарь Сателлит».

Wellbell

Ассистенты Салют помогут оставаться в форме и следить за здоровьем с помощью приложения Wellbell, в котором можно заниматься йогой, кардио, силовыми, восстановительными и многими другими тренировками. Специально к Зеленому дню Wellbell предлагает скидку 50% на покупку месячной и годовой подписки на сервис. Чтобы воспользоваться предложением, нужно попросить ассистентов на SberBox или SberBox Top: «Салют, запусти Wellbell».

Доставка воды