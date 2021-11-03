В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram ("Инстаграм") наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Германии, США. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, а также при попытках зайти на сайт.

В России также зарегистрированы сбои в работе сервиса. Кроме того, менее масштабные неполадки наблюдаются в работе социальной сети Facebook ("Фейсбук") в ряде стран, однако в РФ о сбоях не сообщается.