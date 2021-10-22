Цукерстан или Basefook? Соцсети подбирают новое название Facebook

После появления новостей о скором ребрендинге Facebook пользователи соцсетей стали придумывать для компании новые названия и подшучивать над решением Цукерберга обновить бренд. «Газета.Ru» собрала самые забавные твиты на тему смены имиджа Facebook.

Фото: Даша Зайцева/«Газета.Ru» Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В начале недели стало известно, что 28 октября компания Facebook планирует провести ребрендинг и сменить название. Впервые об этом стало известно The Verge.

Такое решение компания приняла в связи со своими планами по созданию метавселенной, которая, по задумке главы Facebook Марка Цукерберга, будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить».

После появления новости о ребрендинге компании Цукерберга пользователи Twitter сразу же начали шутить над таким решением и придумывать новые названия для Facebook.

«О, боже, они собираются назвать себя «Мета», — написал один из пользователей Twitter.

«Познакомьтесь с Цукерстаном», — пошутил @om.

@PaulRudnickNY решил не останавливаться на одном варианте, и предложил сразу восемь. Один из них звучит так — «Не могу поверить, что это не Facebook».