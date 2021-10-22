Сбер представил эффективные инструменты для арбитражных управляющих

На Х Уральском форуме арбитражных управляющих, проходившем в Екатеринбурге 21 22 октября 2021 г., Сбер представил продукты для эффективной работы специалистов на рынке банкротства. В частности, на форуме было представлено два флагманских проекта — сервис Bankro.TECH и «Портал DA».

Сервис Bankro.TECH позволяет перевести комитеты кредиторов в банкротстве в электронный вид. С помощью этого инструмента юристы, арбитражные управляющие или кредиторы вместо трёх-четырёх часов тратят на участие в процедуре не больше 10 минут. Участники экономят время, издержки на транспорт — нужно просто в определённое время зайти с телефона на сайт голосования и выбрать варианты ответов. После завершения голосования протокол для арбитражного управляющего формируется полностью автоматически в считанные секунды.

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Также с помощью Bankro.TECH арбитражные управляющие могут мониторить все значимые события о своих контрагентах, систематизировать данные из всех доступных источников (РТК, собрания, торги, обособленные споры) и грамотно организовать работу (собрать связанные дела, задачи, календари, отчёты).

«Портал DA» — один из крупнейших специализированных сайтов в России, на котором любые контрагенты могут продать своё имущество, в том числе залоговое. В настоящий момент на «Портале DA» размещается более 10 тыс. активов на сумму 361 млрд руб. Продавцами являются почти две тысячи пользователей — компании, банки, арбитражные управляющие, организаторы торгов, госкомпании. Все продавцы размещают свои активы на «Портале DA» бесплатно и напрямую общаются с потенциальными покупателями. Недавно сервис представил обновлённую версию мобильного приложения: в ней представлена новая механика поиска активов, внедрена интеллектуальная рекомендательная система, более удобный интерфейс и навигация, появился чат для эффективных коммуникаций с продавцами.

Кроме того, теперь в приложении можно найти актив не только для покупки, но и для аренды. До конца текущего года «Портал DA» планирует запустить для своих клиентов-покупателей сопровождение полного цикла сделки. Сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

Цифровизация активно проникает в индустрию банкротства, делая многие процессы быстрыми, удобными, с меньшим объёмом издержек. Мы рады, что Сбер является флагманом технологических изменений, предлагая рынку эффективные решения, которыми пользуются уже тысячи пользователей, среди них — банки и арбитражные управляющие