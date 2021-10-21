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Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social

Lenta.ru
37 минут назад

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой социальной сети TRUTH Social. Об этом пишет ABC News.

Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social
Фото: EPAEPA

По его словам, соцсеть призвана бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ». Мы живем в мире, где у «Талибана» (запрещено в России) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это неприемлемо”, — заявил Трамп.

Отмечается, что бета версия соцсети TRUTH Social станет доступна для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года.

Ранее бывший президент США упоминал, что его аккаунт в Facebook заблокировали на два года. Таким образом, пользоваться одноименной соцсетью и Instagram он сможет в 2023 году. Однако экс-глава Белого дома заверил, что возвращаться в соцсети он не хочет.

Facebook заблокировал аккаунт Дональда Трампа после событий 6 января, когда толпа сторонников Республиканской партии ворвалась в здание американского Конгресса.

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