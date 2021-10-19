В России предложили создать интеллектуальные кибервойска

Эксперты призвали к усилению защиты российского киберпространства, так как это значимо для сохранения суверенитета страны. Меры предложены после того, как МИД раскрыл данные о кибератаках на серверы ЦИК в период голосования.

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По информации заместителя главы ведомства Олега Сыромолотова, всплеск воздействия был отмечен 19 сентября. Атаки велись с территории США, Украины, Германии. В министерстве называют такие атаки «попытками влияния» на волеизъявление россиян и отмечают, что, несмотря на это дискредитировать избирательную систему России внешним силам не удалось, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

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Политолог, эксперт НОМ Алексей Громский считает, что России следует принять меры защиты от подобных атак.

«Давно не секрет, что подобные акции, в особенности с территории Украины и Германии, планируются в специализированных подразделениях Североатлантического альянса и рассматриваются как форма современных боевых действий. Необходимо также понимать, что это только «учения» – полноценные кибервойска руководство блока НАТО планирует запустить в 2023 году. России необходимо в полной мере осознать угрозу и принять меры для защиты избирательных процессов, да и суверенитета страны в целом», – считает он.

Профессор МГУ Андрей Манойло также убежден в необходимости усиления противодействия таким кибератакам: «Должна быть возможность их выявления еще на стадии подготовки. Если вмешательство уже началось – пресекать контрмерами, проведением контропераций. При выявлении таких попыток, их стоит публично разоблачать, чтобы всему миру было видно, чем занимаются государства, внешне декларирующие свою абсолютную приверженность нормам демократии и уважения к суверенитету других государств».

Председатель ОП Тамбовской области доктор политических наук Владимир Пеньков напомнил, что атаки предпринимались не только против серверов Центризбиркома – массированной DDoS атаке c адресов в Германии, США и других странах подвергся сайт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», вредоносному воздействию подвергался и ряд других ресурсов. Эксперт согласен с необходимостью усиления киберзащиты.

«Защита от кибератак – дело профессионалов, которые обязаны этим заниматься для сохранения суверенитета Российской Федерации. Это сродни пограничной службе, вооруженным силам. Идет беспощадная кибервойна, и должны быть созданы интеллектуальные кибервойска. Государство обязано обеспечить нашу безопасность в киберпространстве», – заявил он.

По мнению Пенькова, попытки дискредитировать выборы и власть, сформированную на основе выборов, предпринимаются не первый год.

«Стабильное проведение избирательных процедур – неприятный факт для наших иностранных «друзей». Если бы в стране царили бардак и безвластие, то нашим зарубежным «друзьям» от этого было бы очень хорошо на душе. Привет им, но, как говорили известные товарищи, «но пасаран», – заключает эксперт.