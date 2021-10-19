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В WhatsApp появится новая функция редактирования

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

В редакторе изображений бета-версии WhatsApp для Android появилась кнопка отмены последнего изменения, сообщает портал HuaweiCentral.

В WhatsApp появится новая функция редактирования
Фото: Dado Ruvic/Illustration/ReutersDado Ruvic/Illustration/Reuters

В мессенджере давно предусмотрены базовые функции редактирования мультимедиа, такие как обрезка, добавление наклеек и текста на изображения, но если допустить какую-то ошибку во время редактирования, ее невозможно будет отменить.

Чтобы исправить это, в WhatsApp добавят новую функцию редактирования мультимедиа, что должно упростить процесс изменения изображения.

В настоящее время эта функция находится на стадии разработки и доступна только бета-тестерам мессенджера на Android. В будущем WhatsApp добавит кнопку отмены последнего изменения на все версии мессенджера.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут выбирать, какие данные хранить в резервной копии.

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