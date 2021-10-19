В WhatsApp появится новая функция редактирования

В редакторе изображений бета-версии WhatsApp для Android появилась кнопка отмены последнего изменения, сообщает портал HuaweiCentral.

Фото: Dado Ruvic/Illustration/Reuters Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В мессенджере давно предусмотрены базовые функции редактирования мультимедиа, такие как обрезка, добавление наклеек и текста на изображения, но если допустить какую-то ошибку во время редактирования, ее невозможно будет отменить.

Чтобы исправить это, в WhatsApp добавят новую функцию редактирования мультимедиа, что должно упростить процесс изменения изображения.

В настоящее время эта функция находится на стадии разработки и доступна только бета-тестерам мессенджера на Android. В будущем WhatsApp добавит кнопку отмены последнего изменения на все версии мессенджера.