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Россиянам рассказали, когда кредит выгоднее накоплений на покупку

News.ruиещё 3
4 часа назад

Финансист рассказал о преимуществах кредита перед накоплениями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если человек знает, какие банковские продукты следует выбирать, решать бытовые проблемы с помощью средств, взятых у финансовых учреждений, может быть выгодно. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

В последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом, — отметил Спиваков.

Эксперт отметил, что граждане выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту, имеющую меньший лимит и более короткий срок займа, но средств которой хватит на крупную покупку.

Также Спиваков предлагает учитывать льготный период, в ходе которого клиенту можно не уплачивать проценты по кредиту. Также кредитные карты предусматривают кешбэк для более удобных и выгодных ежедневных трат.

Ранее стало известно, что банки придумали, за что ещё можно снять комиссию. Они начали взимать проценты за денежные переводы в другую кредитную организацию.

Интернет,Ипотека,Кредиты,Андрей Спиваков,Райффайзенбанк Австрия,
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