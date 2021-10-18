Финансист рассказал о преимуществах кредита перед накоплениями

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Если человек знает, какие банковские продукты следует выбирать, решать бытовые проблемы с помощью средств, взятых у финансовых учреждений, может быть выгодно. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

В последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом, — отметил Спиваков.

Эксперт отметил, что граждане выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту, имеющую меньший лимит и более короткий срок займа, но средств которой хватит на крупную покупку.

Также Спиваков предлагает учитывать льготный период, в ходе которого клиенту можно не уплачивать проценты по кредиту. Также кредитные карты предусматривают кешбэк для более удобных и выгодных ежедневных трат.