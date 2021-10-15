Проект VisCom Rambler&Co получил награду "Рейтинга Рунета-2021"

Серебро взял проект «Digital Возрождение»

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14 октября 2021 года премия «Рейтинг Рунета-2021» объявила победителей. VisCom Rambler&Co (визуальные коммуникации медиахолдинга) выиграл серебро в номинации «Культура, искусство, общество» с проектом «Digital Возрождение» – это гид по трендам цифрового дизайна на 2021 год, созданный по итогам собственного исследования VisCom.

Согласно проекту, для визуальных коммуникаций сейчас наступило время Нового Ренессанса. Как и художники эпохи Возрождения, современные дизайнеры снова черпают вдохновение в природной красоте, создают замысловатые формы и подчёркивают главенствующую роль человека – пользователь теперь сам может быть частью digital-проектов с помощью AR-технологий и интерактивов.

Владислав Тютюников, директор по визуальным коммуникациям VisCom Rambler&Co: «Я рад, что жюри позитивно оценило наш инновационный проект. И это тем более приятно в связи с тем, что награду получила абсолютно некоммерческая история, раскрывающая тайны будущего дизайна не только для профессиональной публики, но и для широкого спектра любителей искусства. Также хочу добавить, что «Digital Возрождение» мы будем развивать и дальше, представляя специалистам и простым зрителям ещё больше полезной и интересной информации в области дизайна и технологий».