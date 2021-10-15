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Мошенники заработали 18 млн на фейковых свиданиях

SecurityLab.ru
3 часа назад

Компания Group-IB, специализирующаяся на расследованиях в области кибербезопасности, провела исследование и обнаружила, что за последние три года в 30 раз увеличилось число доменов фейковых сайтов, используемых для кражи денег во время назначения фейковых свиданий.

Мошенники заработали 18 млн на фейковых свиданиях
Фото: ТАССТАСС

Суть схемы заключается в организации фейкового свидания, а в последствии хищении средств с банковской карты держателя.

На популярных сервисах знакомств, таких как Tinder, Badoo или социальных сетях мошенники создают фейковые женские аккаунты, заводят знакомства, после чего переводят общение в мессенджеры, где предлагают потенциальной жертве встретиться.

Мошенники присылают QR-код своего билета на какое-нибудь мероприятие и ссылку на сайт, где жертва может приобрести место рядом. Пойманный на крючок мужчина идет по ссылке и переводит деньги. Аналитики нашли более 700 фальшивых сайтов кинотеатров, театров и шоу, используемых мошенниками для своих схем.

Такая схема впервые была обнаружена в 2018 году, а в последние два года произошел ее расцвет. За последние три года число доменов фейковых сайтов, используемых для кражи денег во время назначения фейковых свиданий увеличилось в 30 раз. Только одна из 24 обнаруженных группировок заработала за год более 18 млн рублей при более чем 7 тысячах транзакций.

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