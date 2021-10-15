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Глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

В Instagram произошел глобальный сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наибольшее число жалоб поступает из США, Германии, Британии и Нидерландов. Пользователи из США, Британии и Нидерландов в основном жалуются на работу приложения. В свою очередь пользователи из Германии испытывают трудности при просмотре новостной ленты. В России также были зарегистрированы незначительные сбои, передает ТАСС.

Напомним, в среду в России произошел сбой работы оператора связи «Билайн». Ранее в тот же день был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Днем ранее на неполадки сайта пожаловались пользователи сервиса объявлений «Авито».

5 октября произошел сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн». 4 октября произошел глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. По данным Downdetector, проблемы также возникли у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline.

Интернет,Наука и техника,Bank of America,Netflix,Сбербанк России,Вымпелком,ИТАР-ТАСС,
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