В Instagram произошел глобальный сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Германии, Британии и Нидерландов. Пользователи из США, Британии и Нидерландов в основном жалуются на работу приложения. В свою очередь пользователи из Германии испытывают трудности при просмотре новостной ленты. В России также были зарегистрированы незначительные сбои, передает ТАСС.

Напомним, в среду в России произошел сбой работы оператора связи «Билайн». Ранее в тот же день был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Днем ранее на неполадки сайта пожаловались пользователи сервиса объявлений «Авито».