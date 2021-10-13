Сбер предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином

Сбер представил в своём маркетплейсе новый продукт для бизнеса. Платформа «InSales: Онлайн-продажи» позволяет предпринимателям создать готовый сайт для продаж товаров или услуг, с возможностью выгрузки на маркетплейсы и социальные сети, не прибегая к помощи программистов.

Всё, что требуется от владельца бизнеса, — загрузить свой каталог товаров в личный кабинет из любой учётной системы или добавить все необходимые данные вручную. Затем нужно выбрать готовый дизайн шаблона из множества вариантов, настроить необходимые интеграции (например, с логистическими компаниями, сервисами оплаты, системами учёта и 1С, CRM-системами и телефонией), на платформе уже есть 300+ готовых модулей и интеграций.

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Кроме того, чтобы оказать предпринимателям дополнительную поддержку, Сбер добавил в InSales уникальный продукт — рассрочку с беспроцентным периодом в 30 дней. Деньги на развитие бизнеса можно получить онлайн в формате 24/7. Предложение доступно для текущих и новых клиентов InSales и особенно актуально сейчас, на старте сезона распродаж, когда предприниматели нуждаются в дополнительном финансировании.

Новый сервис в маркетплейсе интернет-банка СберБизнес позволяет предпринимателям быстро и просто создать продающий сайт с возможностью чекаута и широким выбором площадок для продажи. Он станет отличным дополнением к линейке сервисов и услуг Сбера для предпринимателей. С помощью ʺInSales: Онлайн-продажиʺ пользователь может разместить свой каталог товаров на Ozon, Wildberries, Instagram, в соцсети "ВКонтакте", в СберМегаМаркете, на "Яндекс.Маркете", AliExpress и Avito. Заказы с разных платформ легко обрабатывать благодаря встроенной системе обработки заказов в одном окне и коммуницировать с покупателями через мессенджеры и социальные сети

Анна Лоевская

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербан