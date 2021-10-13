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В Telegram по всему миру зафиксирован сбой в работе приложения

Елена Прошина
33 минуты назад

Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбоях в работе приложения, сообщает RT со ссылкой на данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Telegram по всему миру перестал работать
Фото: РамблерРамблер

Большая часть проблем отмечается в России, США, Великобритании, Германии и ряде других стран. 52% пользователей сообщили о сбое в работе мессенджера. Еще 33% заявили о проблемах в соединении с сервисом. 15% юзеров испытывают сложности с отправкой сообщений.

Напомним, 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook. Соцсеть, а также принадлежащие компании Instagram, WhatsApp на несколько часов оказались полностью недоступны для пользователей. После этого о сбое в Instagram сообщалось также 7 октября. Это стало самой крупной проблемой в работе корпорации с 2008 года.

В Facebook заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов. Масштабные неполадки в работе Facebook связан с ошибками программистов и неизбежно приведет к разделению компании, считают эксперты.

Американское издание Time разместило на обложке фото миллионера Марка Цукерберга, закрыв часть его лица окошком с вопросом об удалении основанной им соцсети.

На фоне неполадок основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере появилось 70 млн новых пользователей.

Интернет,В мире,Павел Дуров,Марк Цукерберг,
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