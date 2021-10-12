YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства»

YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили» за «многочисленные или серьёзные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». Автором этого канала был основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Ранее стало известно, что Apple и Google потребовали заблокировать Telegram-канал одиозного активиста.

Фото: Reuters Reuters

При попытке перейти на канал Позднякова появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Поздняков отреагировал на бан YouTube-аккаунта в теперь уже непубличном Telegram-канале. По словам активиста, в видеоблогах он рассказывал о путешествиях, и на нём «отродясь не было никакой дискриминации». Последнее видео было загружено в 2019 году.

Ранее «Секрет» писал, что по требованию App Store и Google Play Telegram пригрозил удалить канал «Мужского государства». В сообщении, скрин которого выложил Поздняков, говорилось, что магазины приложений отправили жалобу на его канал из-за распространения материалов, дискриминирующих людей по признаку сексуальной ориентации. До этого Павел Дуров на «первой в своей истории Telegram-пресс-конференции» заявил, что не видит причин для блокировки «Мужского государства».