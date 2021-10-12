На «Портале DA» появится информация о торгах электронной площадки Сбер А

В сервис по продаже активов «Портал DA» будет интегрирована информация о лотах электронной торговой площадки Сбер А. До конца 2021 года запланировано разместить более одной тысячи активов на сумму свыше 15 млрд руб. Создание объединённой витрины объектов позволит Сберу существенно расширить число выставленных на продажу объектов.

По итогам 2020 года на площадке Сбер А было проведено 44,2 тыс. торгов на общую сумму 136 млрд руб., из них в сегменте имущества — 356 процедур на сумму 13,5 млрд руб. «Портал DA» на сегодняшний день экспонирует 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб., а по итогам прошлого года реализовал более 2,5 тыс. активов на сумму свыше 10 млрд рублей. Таким образом, после интеграции активов Сбер А «Портал DA» рассчитывает продавать более четырёх тысяч активов в год.

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До конца текущего года «Портал DA» станет предлагать своим клиентам-покупателям сопровождение полного цикла сделки. В частности, сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

Наша цель — объединить широкий пул продавцов и покупателей на рынке залоговых и непрофильных активов. На "Портале DA" уже размещает активы более 2000 продавцов, которые оценили удобство сервиса и его возможности по привлечению покупателей. Интеграция с площадкой Сбер А позволит клиентам получать информацию о большем количестве реализуемых активов, а также в скором времени предоставит те сервисы, которых сейчас не хватает, например, электронной регистрации сделок с коммерческой недвижимостью

Вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка

Правильное и динамичное развитие экосистемы открывает большие возможности как для компаний, входящих в неё, так и для наших клиентов. Мы можем использовать сильные стороны друг друга и создать для клиента продукт, который в большей степени сможет отвечать его потребностям.Создать многоуровневую, комплексную, лидирующую на нескольких рынках электронную площадку, современное мобильное приложение или качественный кредитный продукт уже недостаточно для того, чтобы быть лидером на рынке. Только объединив все эти элементы вместе, можно создать процесс, внутри которого есть всё, что может потребоваться клиенту для совершения сделки.В конечном счёте всё это положительно скажется на удовлетворённости клиентов-покупателей и эффективности продаж клиентов-собственников, реализующих своё имущество на торгах