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Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков

ТАСС
33 минуты назад

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

Twitter ввел функцию удаления подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.

Данная функция начала проходить тестирование еще в сентябре и призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда.

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