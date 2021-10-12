Twitter ввел функцию удаления подписчиков

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

В компании добавили, что при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.

Данная функция начала проходить тестирование еще в сентябре и призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда.