В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Facebook и Instagram вновь работают после очередного сбоя

Вечерняя Москваиещё 1
14 минут назад

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили свою работу после сбоя. Сбои регистрировались в разных странах — больше всего сообщений шло из США, Великобритании, Канады, Германии. О сбоях сообщали и в России.

Facebook и Instagram восстановили работу после очередного сбоя
Фото: pexels.compexels.com

— Все починили, должно прийти в норму сейчас, — говорится в сообщении Instagram в соцсети Twitter.

В пятницу, 8 октября, многие пользователи социальных сетей вновь жаловались на сбои в их работе. Об этом следует из данных сайта Downdetector.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Отмечается, что большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России и многих других государств.

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях, произошедшие в понедельник, 4 октября, подтверждают правоту аналитического доклада Общественной палаты России «20 главных цифровых угроз для гражданского общества».

Интернет,Александр Малькевич,Общественная палата России,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители