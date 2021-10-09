Facebook и Instagram восстановили работу после очередного сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили свою работу после сбоя. Сбои регистрировались в разных странах — больше всего сообщений шло из США, Великобритании, Канады, Германии. О сбоях сообщали и в России.

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— Все починили, должно прийти в норму сейчас, — говорится в сообщении Instagram в соцсети Twitter.

В пятницу, 8 октября, многие пользователи социальных сетей вновь жаловались на сбои в их работе. Об этом следует из данных сайта Downdetector.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Отмечается, что большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России и многих других государств.