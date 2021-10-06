Сенатор США завёл аккаунт в соцсети от имени 13-летей девочки

Американский сенатор Ричард Блюменталь создал аккаунт в Instagram от лица 13-летней девочки. Как сообщает издание The People, политик таким способом решил изучить влияние алгоритмов соцсети на психологическое состояние подростка.

В своём фейковом аккаунте он подписался на несколько страниц, посвящённых диетам и расстройствам пищевого поведения. В результате в течение дня вся его лента заполнилась рекомендациями аккаунтов о селфхарме и пищевых расстройствах.

Как подчеркнул Блюменталь, эксперимент показал, что Instagram негативно влияет на детей, а рекомендации соцсети по-прежнему цепляются за неуверенность человека, в частности, за уязвимость молодой женщины из-за своего тела.

Ранее стало известно, что подростки обвинили Instagram в увеличении уровня депрессии и тревоги. Так, по их словам, 32% опрошенных девочек-подростков заявили, что, когда они плохо себя чувствовали, соцсеть «заставляла их чувствовать себя хуже».