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Сенатор США завёл аккаунт в соцсети от имени 13-летей девочки

News.ru
5 часов назад

Американский сенатор Ричард Блюменталь создал аккаунт в Instagram от лица 13-летней девочки. Как сообщает издание The People, политик таким способом решил изучить влияние алгоритмов соцсети на психологическое состояние подростка.

В своём фейковом аккаунте он подписался на несколько страниц, посвящённых диетам и расстройствам пищевого поведения. В результате в течение дня вся его лента заполнилась рекомендациями аккаунтов о селфхарме и пищевых расстройствах.

Как подчеркнул Блюменталь, эксперимент показал, что Instagram негативно влияет на детей, а рекомендации соцсети по-прежнему цепляются за неуверенность человека, в частности, за уязвимость молодой женщины из-за своего тела.

Ранее стало известно, что подростки обвинили Instagram в увеличении уровня депрессии и тревоги. Так, по их словам, 32% опрошенных девочек-подростков заявили, что, когда они плохо себя чувствовали, соцсеть «заставляла их чувствовать себя хуже».

Также сообщалось, компания Facebook, владеющая Instagram, создала специальную систему контроля, освободив известных пользователей от соблюдения части или всех правил соцсети. Их посты проверяются особой программой и не удаляются сразу даже после жалоб на содержащиеся в постах оскорбления, подстрекательство к насилию или сексуальный контент. 

Интернет,Ричард Блюменталь,
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