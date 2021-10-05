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Павел Дуров поприветствовал в Telegram «70 млн беженцев»

Вероника Полынина
7 часов назад

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о рекордном росте новых пользователей во время масштабного сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp.

Павел Дуров поприветствовал в Telegram «70 млн беженцев»
Фото: ReutersReuters

«Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ», - написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он заявил, что гордится тем, как команда Telegram справилась с беспрецедентным ростом. По словам Дурова, мессенджер продолжал «безупречно» работать для подавляющего большинства пользователей за исключением ряда юзеров в Северной и Южной Америке.

Дуров отметил, что именно на этих континентах наблюдался наибольший приток новых регистраций.

Глава Telegram попросил опытных юзеров помочь своим новоприбывшим друзьям освоиться в мессенджере с тем, чтобы остаться в нем и понять, «почему Telegram на световые годы опережает конкурентов».

«Для новых пользователей я хочу сказать следующее - добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие», - заключил Павел Дуров.

В понедельник, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Причиной сбоя стала внутренняя ошибка компании.

Интернет,Наука и техника,Павел Дуров,
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