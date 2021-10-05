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Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент

Деловая газета "Взгляд"
21 минуту назад

Соцсети Facebook и Instagram по требованию российских властей удалили публикации с запрещенным в России контентом, сообщил представитель Роскомнадзора.

Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент
Фото: ТАССТАСС

При этом «штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит», так как удалить запрещенный контент следовало в первые сутки после требования Роскомнадзора, а не «после вызова на составление протокола», пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре отметили, что в протоколе зафиксирована лишь «малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство». Подчеркивается, что «неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в Instagram (направлено 3500 уведомлений)».

Напомним, представителей Facebook 4 октября вызвали на составление протокола о повторном нарушении российского законодательства. Так как речь идет о повторном нарушении, Facebook грозит штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании».

Интернет,Роскомнадзор,Ведомости,
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