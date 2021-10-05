Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент

Соцсети Facebook и Instagram по требованию российских властей удалили публикации с запрещенным в России контентом, сообщил представитель Роскомнадзора.

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При этом «штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит», так как удалить запрещенный контент следовало в первые сутки после требования Роскомнадзора, а не «после вызова на составление протокола», пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре отметили, что в протоколе зафиксирована лишь «малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство». Подчеркивается, что «неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в Instagram (направлено 3500 уведомлений)».