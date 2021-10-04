Неизвестный предупредил о глобальном сбое в интернете за 15 минут до него

На 4chan.org за 15 минут до глобального сбоя в интернете неизвестный предупредил о нем. Об этом сообщили в «РЕН ТВ» .

«Я работаю в крупной международной интернет-компании и услышал слухи о том, что произойдет массовое отключение интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета. Это уже начинается. Мне жаль», — приводятся в материале слова анонимного пользователя, подкрепленные скриншотом публикации.

На скрине четко видно, что его разместили на портале в 18 часов 47 минут 52 секунды. И сбой, как известно, действительно произошел. Проблемы в работе по всему миру сначала зафиксировали в Facebook, Instagram и Whatsapp. Затем сбои начали замечать у многих операторов сотовой связи, «ВКонтакте», Twitch и Google. До сих пор починить сервисы не удалось, сотрудники Facebook не могут попасть в офис из-за неработающих электронных пропусков.