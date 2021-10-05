Telegram стал самым скачиваемым приложением у американцев с iPhone

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям мессенджера. Он заявил, что за прошедшие сутки их ряды пополнили 70 млн «беженцев с других платформ». Дуров сообщил, что гордится тем, как команда Telegram справилась с беспрецедентным ростом пользователей — во время интернет-коллапса мессенджер продолжал безупречно работать для большей части юзеров. «Тем не менее некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, столкнулись с более низкой скоростью, чем обычно, поскольку миллионы людей с этих континентов одновременно бросились регистрироваться в Telegram», — добавил он. Дуров попросил давних пользователей мессенджера поздороваться с новыми юзерами и показать им все преимущества сервиса. По словам бизнесмена, новички должны остаться в Telegram и понять, почему он «на несколько световых лет опережает конкурентов». «Новым пользователям я хотел бы сказать следующее — добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведём вас, когда это сделают другие», — заключил Дуров. Пользователи интернета по всему миру массово стали мигрировать в Telegram во время масштабного сбоя у Facebook, Instagram и WhatsApp, продолжавшегося почти семь часов. Подробнее о самом крупном сбое в работе соцсетей читайте здесь . Фото: Instagram