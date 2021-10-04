Мошенники создали схему обмана с розыгрышем авто

Специалисты Bi.Zone обнаружили 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы «АвтоВАЗа», где предлагают принять участие в розыгрыше автомобиля Lada. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.

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Отмечается, что злоумышленники предлагают жертвам выбрать подарочную коробку, где якобы находится приз.

«Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней», — сообщил Волошин.

По словам эксперта, на ряде сайтов для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. Эта схема не предполагает сбора персональных данных, однако после «завершения регистрации» жертву мошенники перенаправляют на ресурсы с вредоносным контентом, который может заразить гаджет.

В Bi.Zone призвали проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании.

«Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», — добавил Волошин.