Instagram заподозрили в пиратстве книг

Социальную сеть Instagram могут оштрафовать за распространение пиратских копий книг. Соответствующее заявление в Роскомнадзор направила Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ). Об этом пишут «Ведомости».

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По данным газеты, поводом для обращения стало «массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений».

По закону правообладатель может потребовать удалить нелегально размещённый контент через специальную форму. Однако далеко не все такие ссылки удаляются. «Ведомостям» известно, что Instagram в ряде случаев не удаляет ссылки даже на контент правообладателей, в отношении которых Мосгорсуд уже принял обеспечительные меры.

Заявители просят привлечь соцсеть к ответственности по статье о неудалении нелегального контента. В этом случае в качестве наказания предусмотрен штраф. Для юридического лица он составляет от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что ассоциация направила подобное заявление против Telegram.