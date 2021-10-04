В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.70
Войти в почту

Instagram могут оштрафовать за распространение пиратских копий книг

News.ruиещё 6
4 октября 2021

Социальную сеть Instagram могут оштрафовать за распространение пиратских копий книг. Соответствующее заявление в Роскомнадзор направила Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ). Об этом пишут «Ведомости».

Instagram заподозрили в пиратстве книг
Фото: pixabay.compixabay.com

По данным газеты, поводом для обращения стало «массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений».

По закону правообладатель может потребовать удалить нелегально размещённый контент через специальную форму. Однако далеко не все такие ссылки удаляются. «Ведомостям» известно, что Instagram в ряде случаев не удаляет ссылки даже на контент правообладателей, в отношении которых Мосгорсуд уже принял обеспечительные меры.

Заявители просят привлечь соцсеть к ответственности по статье о неудалении нелегального контента. В этом случае в качестве наказания предусмотрен штраф. Для юридического лица он составляет от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что ассоциация направила подобное заявление против Telegram.

Ранее «Ведомости» сообщили об угрозе миллиардного штрафа для Facebook в РФ.

Интернет,Наука и техника,Социальная защита населения в России,Роскомнадзор,Мосгорсуд,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители