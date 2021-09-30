Дуров признал право Украины на кота Шлепу

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком с котом Шлёпой — степной рысью из интернет-мемов.

Фото: Twitter Twitter

Вопрос о Большом русском коте Шлёпе задал один из подписчиков Дурова в чате на его личной странице в Telegram. Другой пользователь рассказал миллиардеру, что его вводят в заблуждение: Шлёпа — украинский кот, уроженец Киева, в Россию он попал уже в четырехмесячном возрасте.

"Я признаю право Украины на этого Кота", - заявил Дуров.

В ходе первого за много лет прямого диалога с подписчиками основатель Telegram ответил на несколько десятков вопросов — в том числе о блокировке администрацией мессенджера агитационных ботов накануне голосования в России.