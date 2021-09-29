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«Афиша» перезапустила YouTube-канал роликом к 50-летию Дельфина

Елена Прошина
19 часов назад

На «Афише» снова начало выходить шоу «Узнать за 10 секунд», но в обновленном формате

Медийно-сервисная платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша» перезапустила свой YouTube-канал. После полугодового перерыва на канале снова начало выходить популярное шоу «Узнать за 10 секунд». Об этом «Ленте.ру» рассказали авторы проекта.

Новый сезон начался с выхода ролика документального формата к пятидесятилетию российского музыканта Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин. В честь юбилея создатели шоу предложили исполнителю угадать главные песни, выходившие за последние полвека. В перерывах между клипами Лысиков рассказывал о своей юности, вспоминал историю становления Дельфина и размышлял о политике.

«Сегодня Дельфину — 50, и мы не могли выбрать лучший день для перезапуска шоу. Первые выпуски будем экспериментировать с разными форматами», — говорится под видео.

Авторы проекта попросили зрителей активнее комментировать ролик и высказывать мысли по поводу обновленного шоу. В «Афише» не исключают, что в будущем они еще раз изменят формат программы.

Интернет,Дельфин,Lenta.ru,
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