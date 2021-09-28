Аудиосервис СберЗвук запустил публичные профили для бизнеса

СберЗвук первым среди российских аудиосервисов запустил социальный функционал для брендов. Теперь компании, став партнерами СберЗвука или СберЗвук Бизнеса, смогут завести публичные страницы в аудиосервисе и получить новый канал для взаимодействия с клиентами. Функционалом уже воспользовались в компании Ситимобил.

Звук стал частью экосистемы Сбера в сентябре 2020 года, и с этого момента активно развивает предложения для разных аудиторий. На этот раз — в приложении и на сайте появилась возможность создавать публичный профиль, который виден 5 миллионам пользователям СберЗвука. Это социальный аккаунт, который позволяет пользователям на него подписываться, следить за новостями и акциями любимых брендов.

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Благодаря бизнес-профилям компании получают принципиально новый канал для коммуникации с потребителем, который позволяет привлекать, удерживать аудиторию и растить ее лояльность. С ее помощью кафе сможет анонсировать запуск нового сезонного меню, бар — рассказать о скидке на коктейли по пятницам, магазин одежды — о поступлении новой коллекции или участии бренда в грядущем гаражном сейле. Внутри профиля можно оформить баннер, поставить ссылку на свой сайт, получив дополнительный источник трафика, добавить название и описание компании.

Чтобы поделиться своим профилем с текущими и потенциальными клиентами, компании, достаточно разместить QR-код на любой своей поверхности, например, на столике в кафе, в точке выдачи товаров или на сайте. Профиль бренда может быть доступен по постоянной ссылке, в специальном блоке на стартовой странице СберЗвука, а в дальнейшем — в поиске приложения и сайта.

В будущем появится еще больше опций: офлайн-пространства, подключенные к СберЗвук Бизнес, смогут стримить музыку, которая играет в стенах их заведений. У посетителей появится возможность унести с собой запавший в душу плейлист и слушать его в любое время. А для потенциальных клиентов — дистанционно выбрать кафе, ресторан или клуб, которые больше всего отвечают их музыкальному вкусу и настроению в данный момент. Кроме того, бренды смогут размещать внутри профиля, свой собственный аудиальный контент, например, подкасты, интервью или мастер-классы.

Бизнес-профили — это взаимовыгодная история для клиента и предпринимателя. Первые получают вдохновение и возможность быть в курсе приятных предложений от любимых брендов, а вторые — возможность поддерживать связь с аудиторией и реактивировать ее. Для офлайн-бизнесов это особенно ценно, ведь у ресторанов или клубов не так много способов общаться с клиентами, когда те покидают их стены. Мы предлагаем бизнес-профили — уютное диджительное пространство, которое стирает границы, позволяет бизнесу заявить о себе новым клиентам и общаться с текущими даже, когда они находятся за пределами заведений

Вадим Пугин

Директор по маркетингу компании СберЗвук

Первым брендом, который опробовал функционал, стала компания Ситимобил. QR-коды, ведущие на бизнес-профиль, размещены внутри 1000 автомобилей.

Главная задача Ситимобила — сервиса городской мобильности — помочь пользователям выгодно, быстро и безопасно добраться из пункта А в пункт Б. Здорово, что теперь это можно сделать еще и с определенным настроением, в зависимости от обстоятельств и задач: кто-то влюблен и едет на свидание, кто-то отправляется на работу и хочет еще немного продлить беззаботное утро, а кто-то — просто ищет вдохновения. Для каждого момента подойдет своя музыка. С музыкой пассажирам точно не будет скучно в пути

Елена Доброхотова

Директор по маркетингу и развитию Ситимобила

Чтобы подключить бизнес-профиль, нужно связаться со службой поддержки СберЗвука по почте support@sber-zvuk.com.