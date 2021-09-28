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Аудиосервис СберЗвук запустил публичные профили для бизнеса

SberPress
28 сентября 2021

СберЗвук первым среди российских аудиосервисов запустил социальный функционал для брендов. Теперь компании, став партнерами СберЗвука или СберЗвук Бизнеса, смогут завести публичные страницы в аудиосервисе и получить новый канал для взаимодействия с клиентами. Функционалом уже воспользовались в компании Ситимобил.

Звук стал частью экосистемы Сбера в сентябре 2020 года, и с этого момента активно развивает предложения для разных аудиторий. На этот раз — в приложении и на сайте появилась возможность создавать публичный профиль, который виден 5 миллионам пользователям СберЗвука. Это социальный аккаунт, который позволяет пользователям на него подписываться, следить за новостями и акциями любимых брендов.

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Благодаря бизнес-профилям компании получают принципиально новый канал для коммуникации с потребителем, который позволяет привлекать, удерживать аудиторию и растить ее лояльность. С ее помощью кафе сможет анонсировать запуск нового сезонного меню, бар — рассказать о скидке на коктейли по пятницам, магазин одежды — о поступлении новой коллекции или участии бренда в грядущем гаражном сейле. Внутри профиля можно оформить баннер, поставить ссылку на свой сайт, получив дополнительный источник трафика, добавить название и описание компании.

Чтобы поделиться своим профилем с текущими и потенциальными клиентами, компании, достаточно разместить QR-код на любой своей поверхности, например, на столике в кафе, в точке выдачи товаров или на сайте. Профиль бренда может быть доступен по постоянной ссылке, в специальном блоке на стартовой странице СберЗвука, а в дальнейшем — в поиске приложения и сайта.

В будущем появится еще больше опций: офлайн-пространства, подключенные к СберЗвук Бизнес, смогут стримить музыку, которая играет в стенах их заведений. У посетителей появится возможность унести с собой запавший в душу плейлист и слушать его в любое время. А для потенциальных клиентов — дистанционно выбрать кафе, ресторан или клуб, которые больше всего отвечают их музыкальному вкусу и настроению в данный момент. Кроме того, бренды смогут размещать внутри профиля, свой собственный аудиальный контент, например, подкасты, интервью или мастер-классы.

Бизнес-профили — это взаимовыгодная история для клиента и предпринимателя. Первые получают вдохновение и возможность быть в курсе приятных предложений от любимых брендов, а вторые — возможность поддерживать связь с аудиторией и реактивировать ее. Для офлайн-бизнесов это особенно ценно, ведь у ресторанов или клубов не так много способов общаться с клиентами, когда те покидают их стены. Мы предлагаем бизнес-профили — уютное диджительное пространство, которое стирает границы, позволяет бизнесу заявить о себе новым клиентам и общаться с текущими даже, когда они находятся за пределами заведений

Вадим Пугин

Директор по маркетингу компании СберЗвук

Первым брендом, который опробовал функционал, стала компания Ситимобил. QR-коды, ведущие на бизнес-профиль, размещены внутри 1000 автомобилей.

Главная задача Ситимобила — сервиса городской мобильности — помочь пользователям выгодно, быстро и безопасно добраться из пункта А в пункт Б. Здорово, что теперь это можно сделать еще и с определенным настроением, в зависимости от обстоятельств и задач: кто-то влюблен и едет на свидание, кто-то отправляется на работу и хочет еще немного продлить беззаботное утро, а кто-то — просто ищет вдохновения. Для каждого момента подойдет своя музыка. С музыкой пассажирам точно не будет скучно в пути

Елена Доброхотова

Директор по маркетингу и развитию Ситимобила

Чтобы подключить бизнес-профиль, нужно связаться со службой поддержки СберЗвука по почте support@sber-zvuk.com.

Кстати, Ситимобил вместе со СберКотом подготовил плейлист для осенних поездок по городу или куда угодно — «Здесь саундтрек твоей осени». Он отлично подойдёт для юных пользователей.

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