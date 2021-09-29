Telegram заблокировал каналы антипрививочников

Telegram был вынужден заблокировать несколько каналов антипрививочников в Италии и Германии, поскольку их авторы распространяли призывы нападать на медиков. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице.

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Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал, <...> в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией... Нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа, — уточнил Дуров.

По его словам, на второй упомянутый канал было подписано больше 40 тысяч человек. Однако призывы к насилию противоречат правилам пользования Telegram, Apple, Google, а также местным законодательным актам.

Причём администраторы мессенджера обращались с предупреждением к авторам каналов. Но они не удалили сообщения, которые вызывали вопросы у Telegram.