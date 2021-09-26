Рамблеру 25 лет!

26 сентября 1996 года в интернете появился домен www.rambler.ru. Сегодня ровно 25 лет с того важного для российского сегмента Сети события. Мы начинались с первой в России поисковой системы. Теперь Рамблер — это крупнейший медийно-сервисный портал страны.

Фото: Рамблер Рамблер

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Каждый день команда Рамблер/новостей отбирает для вас самые интересные и важные новости со всего мира, публикуя редакционные эксклюзивы и переводы зарубежных СМИ, фоторепортажи и видео с мест событий.

Для тех, кто не хочет тратить время на поиск и чтение новостей, выходит подкаст «Рамблер, какие новости?». В каждом еженедельном выпуске мы вводим вас в курс ключевых международных и российских событий.

Новости из мира незримых материй всегда можно найти в ленте Рамблер/гороскопов — анализируя вашу дату рождения, сервис генерирует персональную подборку гороскопов, примет и советов от астрологов.

Рамблер/почта доставляет десятки миллионов ваших писем в сутки, эффективно убирая спам и мошеннические сообщения. Работать с почтой со смартфонов стало еще удобней благодаря новому карточному виду ленты писем в мобильной Рамблер/почте.

Если вы чего-то ищете в интернете, вам всегда поможет Рамблер/поиск. Кстати, у нас вы можете искать вакансии, выбирая себе работу не только по профессии, но и по расположению офиса, стажу и желаемой зарплате.