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Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете

Ura.Ru
56 минут назад

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в 2022 году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Искусственный интеллект будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Разработка задания для «Окулуса» обойдется в 15 миллионов рублей.

Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Система будет называться „Окулус“, запустить ее планируется в 2022 году, она будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, описано в техзадании. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, ИИ позволит „ускорить процесс“», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документацию, размещенную на сайте Госзакупок.

В зону мониторинга системы «Окулус» войдут, в частности, материалы Facebook. Разработка системы в итоге может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, а ее внедрение — миллиарды, считает совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин считает, что реализовать подобный проект будет проблематично. По его словам, если видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в интернет существенно замедлится.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который обязывает социальные сети советоваться с Роскомнадзором по поводу подозрительного контента. Площадка должна в течение суток обратиться в ведомство, если сама не сможет оценить законность опубликованной информации.

Интернет,Политика,Роскомнадзор,
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