Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует запустить в 2022 году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Искусственный интеллект будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Разработка задания для «Окулуса» обойдется в 15 миллионов рублей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

«Система будет называться „Окулус“, запустить ее планируется в 2022 году, она будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, описано в техзадании. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, ИИ позволит „ускорить процесс“», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документацию, размещенную на сайте Госзакупок.

В зону мониторинга системы «Окулус» войдут, в частности, материалы Facebook. Разработка системы в итоге может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, а ее внедрение — миллиарды, считает совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин считает, что реализовать подобный проект будет проблематично. По его словам, если видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в интернет существенно замедлится.