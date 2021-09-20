Дуров объявил о крупном обновлении Telegram

У мессенджера Telegram вышло крупное обновление. Новая версия стала доступна после одобрения Apple. Об этом заявил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

Фото: Анна Майорова © URA.RU Анна Майорова © URA.RU

«В течение последних 12 месяцев мы перестраивали почти приложение, архитектуру хранилища и скрипты для перехода на 64-битный диапазон. Обновление имеет решающее значение для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы», — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Основатель мессенджера уточнил, что новая версия Telegram включает «уникальные функции, которые расширят возможности обмена сообщениями». Дуров отметил, что после обновления приложение будет работать без перебоев, но некоторым пользователям «возможно, придется подождать минуту или две, чтобы их база данных чата была оптимизирована для 64-битной версии».