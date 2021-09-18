В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умерла судья по делу Навального

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Скончалась вынесшая приговор Алексею Навальному судья Наталья Репникова, пишет РБК со ссылкой на в пресс-службу Симоновского суда Москвы. В феврале этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. Обращение ФСИН рассматривала Репникова. Наталья Репникова занимала пост судьи Симоновского районного суда с 28 июля 2011 года, до этого она работала мировым судьей в московском районе Нагатинский Затон. Громким процессом в ее карьере стало также разбирательство, связанное с хищением при строительстве Космодрома Восточный. Тогда она приговорила обвиняемых к срокам от 4,6 до 8 лет лишения свободы в колонии.

Дуров заявил о блокировке главного проекта Алексея Навального
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,Космодром "Восточный",Наталья Репникова,Ив Роше,Алексей Навальный,ФСИН,РБК,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители