Дуров заявил о блокировке главного проекта Алексея Навального

Скончалась вынесшая приговор Алексею Навальному судья Наталья Репникова, пишет РБК со ссылкой на в пресс-службу Симоновского суда Москвы. В феврале этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. Обращение ФСИН рассматривала Репникова. Наталья Репникова занимала пост судьи Симоновского районного суда с 28 июля 2011 года, до этого она работала мировым судьей в московском районе Нагатинский Затон. Громким процессом в ее карьере стало также разбирательство, связанное с хищением при строительстве Космодрома Восточный. Тогда она приговорила обвиняемых к срокам от 4,6 до 8 лет лишения свободы в колонии.