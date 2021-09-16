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Новая функция появится в WhatsApp

Газета.Ruиещё 3
45 минут назад

Исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что в мессенджере запущено тестирование функции нахождения магазинов и услуг. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Новая функция появится в WhatsApp
Фото: ReutersReuters

Сейчас функция, получившая название "Предприятия поблизости", доступна пользователям смартфонов на Android.

В приложении появился раздел, в котором отображены магазины, рестораны и другие предприятия, находящиеся поблизости. В WhatsApp утверждают, что новый функционал предполагает абсолютную конфиденциальность — приложение не будет отслеживать местонахождение пользователей или персональную информацию о компаниях, которую они просматривают с помощью "Предприятий поблизости".

Сейчас тестирование запущено только в бразильском городе Сан-Паулу, но в ближайшем будущем поиск магазинов в приложении будет доступен и в других странах мира. Ранее стало известно, что WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст на мобильных телефонах Apple.

Уточняется, что WhatsApp сможет предоставить пользователям iPhone новую возможность транскрипции голосовых сообщений, но пока эта функция находится в разработке и будет доступна в обновлении для бета-тестеров.

Интернет,Наука и техника,Уилл Кэткарт,
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