Новая функция появится в WhatsApp

Исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт заявил, что в мессенджере запущено тестирование функции нахождения магазинов и услуг. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Сейчас функция, получившая название "Предприятия поблизости", доступна пользователям смартфонов на Android.

В приложении появился раздел, в котором отображены магазины, рестораны и другие предприятия, находящиеся поблизости. В WhatsApp утверждают, что новый функционал предполагает абсолютную конфиденциальность — приложение не будет отслеживать местонахождение пользователей или персональную информацию о компаниях, которую они просматривают с помощью "Предприятий поблизости".

Сейчас тестирование запущено только в бразильском городе Сан-Паулу, но в ближайшем будущем поиск магазинов в приложении будет доступен и в других странах мира. Ранее стало известно, что WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст на мобильных телефонах Apple.