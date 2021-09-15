Инструкция: как подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости

Теперь выпуск электронной подписи и подписание документов для электронной регистрации происходит максимально комфортно и безопасно — в вашем смартфоне.

Следуйте простым советам, чтобы подписание документов и регистрация сделки в электронном виде прошли успешно.

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️Обратите внимание, что рекомендации необходимо выполнить всем участникам сделки: покупателям, продавцам, созаемщикам, доверенным лицам, в том числе несовершеннолетним с 14 до 18 лет.

Шаг 1 из 4. Скачайте приложение ДомКлик

Скачайте приложение ДомКлик на смартфон или планшет, который возьмете на сделку.

Приложение ДомКлик на личном устройстве необходимо, чтобы оформить сделку в электронном виде. Это законодательное ограничение и важное условие безопасности сделки.

На телефоне должна быть установлена сим-карта с номером, которой вы указали при регистрации на сайте DomClick.ru или в приложении ДомКлик. Если вы возьмёте планшет, ничего страшного — просто держите телефон с нужной сим-картой рядом.

Шаг 2 из 4. Если приложение уже установлено

Проверьте, что приложение обновлено до последней версии. Это позволит вам сэкономить время на сделке и быстрее оформить все докуметы.

Шаг 3 из 4. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении ДомКлик

1. Зайдите в приложение ДомКлик и откройте раздел «Кабинет»

2. Нажмите «Войти или зарегистрироваться»

3. Войдите через СберID (если вы пользуетесь СберБанк Онлайн) или по номеру телефона, который указали при регистрации на ДомКлик.

4. Проверьте, что у вас отображается раздел «Электронная подпись» и его содержимое.

До получения уведомления от Росреестра о регистрации сделки не удаляйте приложение, иначе ваша электронная подпись будет заблокирована.

Что делать, если раздел «Электронная подпись» не отображается?

1. Проверьте, что приложение обновлено до последней версии.

2. Проверьте, что в приложении установлен ваш личный профиль — то есть вы авторизованы как физлицо, а не как профессиональный участник в сделке.

Как переключить профиль, если ранее приложение было установлено для профессиональной работы:

Откройте профиль Нажмите «Управление кабинетами» Переключите профессиональный профиль на личный

Шаг 4 из 4. Подготовьте документы для сделки

Документы, которые нужно принести на сделку:

1. Оригинал паспорта

2. Номер СНИЛС

3. Номер ИНН

4. Оригиналы документов, которые вы собирали для согласования недвижимости с банком

Если понадобятся дополнительные документы, менеджер сообщит об этом в личном кабинете.