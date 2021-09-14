«Ростелеком» предложил заблокировать публичные серверы Google

DNS-серверы среди прочего позволяют зашифровать трафик таким образом, чтобы операторы не могли видеть, к какому ресурсу обращался абонент. В частности, DNS-сервисы Google и CloudFlare используют приложение «Навальный», в котором есть страница заблокированного «Умного голосования». <br> <br> Вместо DNS-серверов Google и Cloudflare провайдер предлагает использовать собственные серверы или IP-адреса Национальной системы доменных имен. Как отметили в компании, таким образом все сети придут к единому стандарту. Официально представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что «речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи».<br> <br> К кому компания обратилась с такой инициативой не уточняется, но собеседник РБК на IТ-рынке утверждает, что письмо «Ростелекома» адресовано его макрорегиональным филиалам.<br> <br> Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров считает, что такая мера приведет к сбою в работе различных мобильных приложений. В частности, с проблемами могут столкнуться пользователи устройств на операционной системе Android, поскольку «эта платформа использует внутри своих сервисов Google DNS».<br> <br> Ранее Роскомнадзор <a href="https://tass.ru/obschestvo/12345663">потребовал</a> от Google, Аpple и Cloudflare не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировки, пригрозив расценить отказ как иностранное вмешательство в выборы в Госдуму. <br> <br> Ведомство 6 сентября <a href="https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html">ограничило</a> доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.<br>