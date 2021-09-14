Приставы вознамерились обязать Google убрать ссылки на сайт «Умного голосования»

Приставы намерены в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы и убрать ссылки на сайт «Умного голосования», которое было создано командой Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Там отметили, что в ФССП находится исполнительное производство, возбужденное на основании документа, выданного судом в отношении американской компании компании.

«В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ», — указали в ведомстве.

6 сентября в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК. Спустя сутки из поисковика «Яндекс» ссылки на сайт удалили.