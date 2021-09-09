Пользователи Okko SmartBox смогут бесплатно перейти на ПО SberBox

Пользователи ТВ-приставки Okko SmartBox могут бесплатно перейти на программное обеспечение SberBox. Они смогут смотреть с её помощью ТВ и фильмы, но и также пользоваться виртуальными ассистентами Салют, слушать музыку, играть в игры, заказывать продукты. Также пользователи получат доступ к каталогу приложений на любой вкус — от игр до кулинарных смартапов.

Устройством можно управлять не только пультом, но и при помощи его виртуального аналога в приложении Сбер Салют и голосом. Навигация по браузеру, который станет доступен после перехода на ПО SberBox, удобно реализована через виртуальную мышь в приложении Сбер Салют и также возможна с помощью bluetooth-пульта из комплекта.

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Перейдя на ПО SberBox, можнои спользовать интегрированные виртуальные ассистенты Салют: Сбер, Афину и Джой. Семейство ассистентов придёт на помощь, если нужно заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос, при этом они могут даже сделать запись в салон красоты, поликлинику или заказать стол в ресторане1.

В SberBox встроены браузер, радио, стриминговый сервис SberPlay, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК Также в SberBox «живёт» полный каталог сервиса быстрой доставки продуктов Самокат и есть возможность управлять «Умным домом» Sber.

Переход на ПО SberBox на данный момент опционален, однако обновления для приставки Okko SmartBox с новыми сервисами больше выпускаться не будут. При этом устанавливать ПО SberBox сразу необязательно.Пользователи сами принимают решение о комфортном времени перехода на новый расширенный функционал.

Чтобы узнать больше о всех возможностях и деталях обновления Okko SmartBox до ПО SberBox посетите сайт https://sberdevices.ru/help/okkosmartbox/

1На 09.08.2021 функция «Дуэт» реализована на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Орловской, областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Псковской, Белгородской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Воронежской, Пензенской, Калининградской, Тамбовской, Курской, Брянской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Волгоградской области, Республики Карелия, Ульяновской, Ростовской, Самарской областей, Республики Калмыкия. О дальнейшем расширении географии работы сервиса компания SberDevices сообщит дополнительно.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве Департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом «Сбер» и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.