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Приложение с новостями «Секрета фирмы» вошло в топ Google и AppStore

Секрет Фирмы
4 часа назад

Новостное приложение MediaUp в сентябре вышло на первое место в категории «Новости и журналы» магазина Google Play, а также вошло в пятёрку самых скачиваемых в категории «Новости» в AppStore. В MediaUp собраны заметки новостных ресурсов медиахолдинга Rambler&Co — «Секрета фирмы», «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и других изданий. Приложением управляет искусственный интеллект, который подбирает материалы на основе предпочтений пользователя. Главные новости дня представлены в виде сториз, информационный шум и кликбейтные новости отсекаются, сообщили в пресс-службе Rambler&Co. Помимо «Секрета» и других новостных площадок в медиахолдинг входят портал «Рамблер», издание «Чемпионат», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и другие сайты. Rambler&Co занимает первое место среди российских медиахолдингов по размеру ежемесячной аудитории: по данным «Яндекс.Метрики», это свыше 168 млн пользователей. Благодаря различной тематике изданий холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различной аудитории. Rambler&Co, а также мультимедийный сервис Okko, киностудия «Союзмультфильм», стриминговый сервис «СберЗвук», «СберМаркетинг» и SberGames входят в группу компаний «СберИнтертеймент». Она объединяет развлекательные активы экосистемы «Сбера». Ранее «Секрет» писал , что «Сбер» разработал приложение для музыкантов под названием «Студио». В нём исполнители смогут создавать аудиокомнаты со слушателями, проводить интерактивы, представлять и продвигать свои треки. Сервис уже появился в магазинах Google Play и AppStore. Фото: MediaUp

Приложение с новостями «Секрета фирмы» вошло в топ Google и AppStore
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Интернет,Рамблер,Сбербанк России,WMJ.RU,Motor.ru,Газета.Ru,Lenta.ru,
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