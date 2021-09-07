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Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Lenta.ruиещё 10
7 сентября 2021

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне, который проходит в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров стал героем флешмоба в соцсетях
Фото: соцсетисоцсети

Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять старый ролик с участием главы внешнеполитического ведомства, на котором он кому-то машет или посылает воздушный поцелуй, а затем смонтировать его с видео с собственным участием. Полученные кадры участники флешмоба размещают в социальных сетях с хештегом #ПомахалМне. К настоящему моменту подобные ролики можно обнаружить на всех основных платформах, в том числе в TikTok.

Отмечается, что за основу флешмоба был взято видео с саммита БРИКС в 2015 году. На отрывке, который используется в роликах, запечатлен улыбающийся Лавров. Министр сидит на саммите и в какой-то момент начинает выглядывать кого-то из знакомых, после чего посылает воздушный поцелуй. Известно, что представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что социальный жест министра предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР с 2009 по 2018 года.

Ранее фотография с саммита «Большой семерки» в британском графстве Корнуолл, на которой лидеры стран стоят на расстоянии друг от друга, соблюдая социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса, вызвала шутки в сети и стала мемом.

Интернет,Мария Захарова,Сергей Лавров,БРИКС,МИД,
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