SberCloud получила статус Cloud Verified компании VMware

Компания SberCloud — поставщик облачных услуг, входящий в экосистему Сбера, — получила статус Cloud Verified компании VMware, который гарантирует, что SberCloud обладает всеми необходимыми компетенциями по продуктам VMware.

Полученный статус Cloud Verified указывает, что провайдер предлагает полную программно-определяемую инфраструктуру центра обработки данных на основе VMware, предоставляемую в виде услуги. Сервисы партнёров Cloud Verified позволяют клиентам достичь непревзойдённого уровня согласованности, производительности и взаимодействия как для традиционных, так и для контейнерных корпоративных приложений, а также уверенности в том, что сервис основан на самых передовых облачных технологиях VMware.

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Партнёры, имеющие статус VMware Cloud Verified, предоставляют организациям полные и передовые технологии VMware Cloud, а также функциональную совместимость между облаками для получения большего преимущества для бизнеса своих клиентов. Проверенные облачные услуги, предоставляемые провайдерами VMware, обеспечивают высокий уровень эффективности, гибкости и надёжности.

Компания VMware была и остаётся для нас важным партнёром, с помощью которого мы предоставляем сервисы «Виртуального ЦОДа» — услуги аренды виртуальной инфраструктуры, благодаря которой наши клиенты получают доступ к ресурсам SberCloud: серверному и сетевому оборудованию, системам хранения данных и специализированному программному обеспечению. Выбирая провайдера из списка Cloud Verified компании VMware, заказчик может быть уверен, что инфраструктура и среда виртуализации SberCloud соответствуют всем стандартам VMware, предъявляемым к облачным провайдерам по всему миру. Получение статуса CloudVerified означает, что мы гарантируем качество и надёжность наших облачных услуг.

Евгений Колбин

Генеральный директор SberCloud

Партнёры, имеющие статус VMware Cloud Verified, предоставляют полный доступ к передовым технологиям VMware Cloud вместе с функциональной совместимостью между облаками для получения ещё больших преимуществ для своих клиентов. Сервисы VMware Cloud Verified, предоставляемые облачными провайдерами VMware, могут обеспечить эффективность, скорость и надёжность, присущие облачным вычислениям. Мы с удовольствием поддерживаем компанию SberCloud, предоставляющую простой и гибкий путь в облако.

Эрве Бассо

Старший директор, VMware Cloud Provider Sales, регион EMEA

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.